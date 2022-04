"Wir starten vorsichtig optimistisch in die neue Saison, die Stimmung ist positiv", sagt Silvia Mayr-Pranzeneder von den Linzer Austria Guides. Neben vielen Besuchern würde sich Mayr-Pranzeneder auch über neue Kollegen freuen. Mit der Coronakrise haben sich nämlich einige umorientiert, andere haben ihren wohlverdienten Ruhestand angetreten. Besonders gefragt sind in Linz Fremdenführer, die Englisch, Französisch oder Italienisch sprechen.

"Nachwuchs" gesucht

Branchenvertreter Martin Luger spricht sogar von einem "Fachkräftemangel" bei den Fremdenführern. Bereits jetzt seien viele der Kollegen in Richtung Sommer gut gebucht. Er befürchtet Engpässe gerade in touristischen Hotspots wie Linz, Wels oder Steyr.

Seine Erwartungen an die neue Saison sind dennoch gute, auch wenn diese, so die Einschätzung von Luger, nicht an Vor-Corona-Niveaus anschließen werde. "Man merkt, die Menschen haben wieder Lust fortzufahren und sich etwas anzuschauen." Heuer sollte es wieder möglich sein, "dass man als Fremdenführer ohne staatliche Hilfen" von seiner Arbeit leben könne.

Mit dem oberösterreichweiten Fremdenführer-Aktionstag am 30. April soll die Begeisterung für den Fremdenführerberuf und die dafür nötige einjährige Ausbildung geweckt werden. Bei der Aktion werden, verteilt auf das Bundesland, verschiedene Führungen geboten. Dort können sich Besucher davon überzeugen, dass "unsere Guides Geschichten kennen, die nicht in Wikipedia zu finden sind", wie es Luger formuliert.

In Linz tut sich schon vor dem Aktionstag einiges, neben dem klassischen "Abendspaziergang" werden u. a. auch bereits wieder Themenführungen angeboten. Dabei können Interessierte die Linzer Frauengeschichte erforschen oder den Südbahnhofmarkt neu entdecken. Und wer will, kann Linz auch im Laufschritt bei einer sportlichen Führung erkunden.