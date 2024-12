Heeresunteroffiziersakademie in Enns: "Wir sind an der Kapazitätsgrenze"

Was die "Mission Vorwärts" des Verteidigungsministeriums dringend benötigt, ist neben neuem, hochmodernem Gerät vor allem mehr Personal. Die Ausbildungsstätte dieser neuen Generation von Berufs- und Milizsoldaten ist in Oberösterreich die Heeresunteroffiziersakademie (HUAk) in Enns – ein Teil der Militärhochschule des Heeres mit HUAk, Militärakademie (MilAk) in Wiener Neustadt und der Landesverteidigungsakademie (LVAk) in Wien.