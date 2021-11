"Wir müssen lustig weiterleben, auch wenn es nicht so lustig ist"

Die Faschingsnarren sind wieder da. Gestern, am 11. 11. um Punkt 11.11 Uhr, fiel im ganzen Land der offizielle Startschuss für die fünfte Jahreszeit. So auch in Linz, wo nach der coronabedingten Absage im Vorjahr heuer die Tradition wieder hochgehalten wurde. Auch wenn pandemiebedingt vieles anders war als gewohnt.