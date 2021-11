So groß die Freude über das Investitionspaket der ÖBB, das nun im Rahmenplan für die Jahre 2022 bis 2027 präsentiert wurde und das 18,2 Milliarden Euro betragen wird, in weiten Teilen (Ober-)Österreichs auch ist: In Linz ist man nicht glücklich. Allen voran Bernhard Baier (VP), der zwar erst heute offiziell als Verkehrsreferent der Stadt Linz konstituiert wird, aber dennoch bereits über das Problem Bescheid weiß. Denn laut Rahmenplan ist der viergleisige Lückenschluss zwischen Linz-Kleinmünchen