"Wir haben unsere Erfahrungen als Rap verpackt"

Es war spät in der Nacht, als Elisabeth Stenitzer der Geistesblitz traf. Plötzlich wusste sie, welches Projekt sie mit ihren Schülern beim "Wir sind Zeitung"-Bewerb der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich und der OÖN einreichen werde. Sie und ihre 13 Schüler würden rappen. Das Thema, wie könnte es anders sein: Corona und Distance-Learning.

Die 2A-Klasse der Kopernikus-Mittelschule in Steyr ist nur eine von mehr als 30 Klassen, die sich bisher für den Bewerb unter dem Motto "Unterricht ganz anders! Da gibt es was zu erzählen" angemeldet haben. Bis 16. Mai können sich Lehrer und Schüler noch unter nachrichten.at/wirsindzeitung anmelden. Die besten Schülerbeiträge werden ausgezeichnet und in den OÖN veröffentlicht.

Corona-Rap

"Die Kinder haben gejammert, dass sie den Schulalltag und ihre Freunde vermissen", sagt Stenitzer. "Also dachte ich mir, warum nicht unsere Erfahrungen in einen Rap packen!"

Dass sie in der 2A auch Musik unterrichtet, kam Stenitzer mehr als gelegen. Sie schrieb den Text, die Schüler sangen im Chor. "Das war per Videounterricht gar nicht so einfach. Manche Kinder waren so zeitversetzt, dass der Rhythmus komplett zerstört wurde", sagt die Lehrerin. "Das klang anfangs furchtbar. Bis ich die Aufnahmen aufeinander abgestimmt habe."

Bis 21. Mai können Lehrer und Schüler von der dritten Klasse Volksschule bis zur Matura ihre Beiträge noch hochladen. "In einer Schule passiert ja viel mehr als nur Wissensvermittlung", sagt Josef Oberneder, Vizerektor der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich. "Die Kinder lernen auch zu argumentieren, mutig zu sein und ihre Meinungen kreativ zu verarbeiten. Das beweist auch ,Wir sind Schule‘." (mis)

Weitere Infos finden Sie auf nachrichten.at/wirsindzeitung

