"Wir haben bis zuletzt für die Durchführung gekämpft"

"Mit bitterem Beigeschmack müssen wir uns wieder einmal an Sie wenden. Bis zuletzt haben wir für die Durchführung der Debütantengalas gekämpft. Doch es war ein Kampf gegen Windmühlen." Mit diesen Worten informierte die Tanzschule Horn gestern über die Absage ihrer geplanten Debütantengalas. Deren Durchführung wurde mit den von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) verkündeten Corona-Verschärfungen und der Untersagung von allen Veranstaltungen bis 6. Dezember (ausgenommen sind nur Formate im professionellen Kultur- und Sportbereich) unmöglich.

Die OÖNachrichten erreichten Fabian Horn gestern Nachmittag beim Verschicken der Absagemails. Aus seinem Ärger über das Zögern der politischen Entscheidungsträger macht er keinen Hehl: "Die Entscheidungen sind immer sehr kurzfristig, das nervt. Man kommt nicht in ein normales Arbeiten, weil man immer als Problemlöser auftreten muss."

Damoklesschwert Maskenpflicht

Vier Galas (drei in Linz, eine in Gmunden) hätten in den kommenden Wochen vor dem 6. Dezember stattfinden sollen, insgesamt wären dazu rund 5000 Gäste erwartet worden. Der Plan ist nun, die Galas nachzuholen, sobald es die Situation erlaubt, ein denkbarer Zeitpunkt wäre Jänner oder Februar 2022. Die Kartenverkäufe sollen nun rückabgewickelt und bis spätestens Ende Dezember rücküberwiesen werden. Getanzt wird in der Tanzschule Horn trotz der Absagen aber (zumindest vorerst) weiterhin: Mit 2G-Regel, Sicherheitskonzept und eigener App zum Tracken der Tanzpartner in den Jugendkursen. Die geltenden Regeln tun der Tanzmotivation keinen Abbruch: "Für die neuen Kurse haben wir schon wieder volle Anmeldungen, das bestärkt uns."

Horn wartet nun gespannt, ob und welche neuen Vorgaben kommende Woche vielleicht verkündet werden: "Wir müssen schauen, wie es weitergeht. Wenn eine Maskenpflicht kommt, überlegen wir, die Tanzschule für zwei, drei Wochen zuzumachen. Tanzen mit Maske ist für die Paare sehr unangenehm."