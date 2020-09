LINZ. Gerade in Zeiten des Home-Schoolings waren sie essenziell: Laptops, um sich auch von zu Hause am Unterricht beteiligen zu können und nicht zurückzufallen.

Doch in etlichen Familien ist ein Laptop keine Selbstverständlichkeit. Die Anschaffungskosten übersteigen das oft knappe monatliche Budget. Besonders trifft das Familien, die in Österreich Schutz vor Krieg und Verfolgung in ihrer Heimat gefunden haben.

Bewährte Kooperation

Zehn Laptops hat der Rotary Club Linz-Urfahr nun an die Volksschule Diesterwegschule in Linz übergeben. Die Schule in der Nähe des Kepler-Klinikums hat einen hohen Anteil an Kindern, die Kriegs- oder Fluchterfahrungen haben. Direktorin Edeltraud Kufleitner hat zwei Jahre lang eine Deutschklasse an der Volksschule aufgebaut. In dieser haben die Kinder jahrgangsgemischt Deutschunterricht und bleiben an den jeweiligen Jahrgangsklassen angedockt. Für sie sind die Laptops gedacht.

"Wir dürfen in der Bildung kein Kind zurücklassen", sagt Gerhard Gäbler, der Gemeindienstverantwortliche des Rotary Clubs Linz-Urfahr, der gemeinsam mit Clubpräsident Josef Scharinger die Laptops überreicht hat. Die Diesterwegschule und den RC Linz-Urfahr verbindet seit Jahren eine bewährte Kooperation, mittels derer für Kinder aus sozial schwächeren Familien pädagogisches Material angeschafft wird.

