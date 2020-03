"Wir bleiben daheim" und sind sooooo kreativ!

Zeichnen, bohren, basteln, malen – oder ganz einfach ein Hochbeet zimmern und bunt anstreichen: In der Krise werden viele kreative Ideen in die Tat umgesetzt. So wie von Johanna Gstöttenmeier aus Wartberg ob der Aist: Weil das Mädchen ihre Oma in Linz derzeit nicht besuchen kann, schickt sie ihr per Mail Fotos von ihren Basteleien. Valerie und Felix Körner aus Wels entwickeln sich langsam aber sicher zu echten Heimwerker-Profis. In der Vorwoche stellten sie Kunstwerke aus bemalten Stöpseln her, jetzt präsentieren sie ein Hochbeet, das sie aus alten Paletten zusammengebastelt und mit Regenbogenfarben bemalt haben. Der vierjährige Konstantin hat zwei Vögelchen für den Osterstrauch gebastelt. Florian aus Pucking baut sich einen Turm zum Spielen mithilfe seiner Eltern selbst und Bernhard Sageder, Schüler am Ramsauergymnasium in Linz, hat für den Werkunterricht eine Teufelsgeige gebastelt, quasi als Abwechslung zur normalen Geige, die er sonst spielt.

Schicken Sie Ihre kreativen Ideen an kreativzeit@nachrichten.at. Wir veröffentlichen Ihre Bastel- und Spieletipps auf nachrichten.at/wirbleibendaheim.

Artikel von Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit b.rohrhofer@nachrichten.at