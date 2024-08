"Wir bauen viel, aber die Qualität passt nicht"

2012 ist der Linzer Architekturführer erschienen und war schnell vergriffen. Deshalb und auch weil sich in der Stadt seither viel getan hat, haben Andrea Bina, Leiterin des Stadtmuseums Nordico, und Kommunalpolitiker Lorenz Potocnik ihr Werk komplett überarbeitet. 25 Bauwerke sind dazugekommen, andere wurden abgerissen und sind damit auch aus dem Buch ausgeschieden. Im OÖN-Interview sparen beide nicht mit Kritik an der Baukultur in der Stadt.