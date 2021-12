Winterbild von der Gis ist ein Naturfoto des Jahres

Gäbe es offiziell eine Weltmeisterschaft der Naturfotografen, dann wäre dies der Fotowettbewerb "Nature Photographer of the Year". 20.000 Einsendungen von Fotografen aus fast 100 Nationen gab es heuer, aber nur 13 von ihnen dürfen sich Sieger nennen. Mit dem Linzer Rupert Kogler und dem Ansfeldner Sepp Friedhuber sind gleich zwei Oberösterreicher darunter.

Die beiden kennen und schätzen sich, dabei trennen sie mehr als eine Generation. Friedhuber hält Kogler für einen "begnadeten jungen Fotografen", der einen anderen Zugang hat. "Er hat eine ganz lässige Bildsprache und wählt sehr eigenwillige Ausschnitte."

Kogler wiederum schätzt Friedhubers Sicht auf die Natur. "Sein Erfahrungsschatz ist sehr groß, er war in allen Teilen der Welt unterwegs, hat dabei aber in seinen Tier- und Naturfotos immer über den Tellerrand hinausgeschaut."

Naturfotografen unter sich: Sepp Friedhuber (l.) und Rupert Kogler Bild: privat

Bei aller Unterschiedlichkeit in ihrer Fotografie und auch in ihrer Lebensgestaltung vereint die beiden ein gewisses Sendungsbewusstsein. Denn sowohl Friedhuber als auch Kogler wollen mit ihren Fotos zeigen, wie schön und wertvoll die Natur für das menschliche Leben ist.

Das Siegerbild von Kogler in der Kategorie "Pflanzen und Pilze" beweist auch, dass das Gute so nahe liegt, wenn man es nur sehen will – und kann. "Die Aufnahme von der Gis ist hoffentlich ein gutes Beispiel dafür, dass die Schönheit der Natur universell ist", sagt Kogler. Und: "Achten wir die Natur nicht schon ihrer selbst willen, dann sollten wir das im Eigeninteresse tun."

Das Bild entstand 2007 im Kahuzi-Biega Nationalpark im Ostkongo. Als der Silberrücken auf die Brust trommelnd auf die Besucher zustürmte, entstand dieses Bild, das jahrelang im Archiv blieb. Bild: Sepp Friedhuber

Friedhuber wurde in der Kategorie "Säugetiere" für ein Bild ausgezeichnet, das im Archiv schlummerte. Der Grund dafür: die Unschärfe. Sie entstand nicht mit Absicht, sondern aus der Situation heraus. Als der Silberrücken plötzlich aufsprang und auf die Brust trommelnd auf die Gruppe mit Friedhuber zustürmte, stolperte der Ansfeldner beim Schritt zurück. "Ich riss im Zurückfallen die Kamera hoch und drückte ab." Wegen der schlechten Lichtverhältnisse wurde das Bild bewegungsunscharf – nur das Gesicht ist scharf. Eine Dynamik, die den Unterschied und das Bild zu einem Siegerfoto gemacht habe, so Friedhuber.

Der Wermutstropfen für die ausgezeichneten Fotografen: Es gab coronabedingt keine Feier. Das ändert aber nichts an ihrer Freude.