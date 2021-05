Wind blies Schrank um: 83-Jährige schwer verletzt

Mitarbeiter einer Speditionsfirma waren gegen elf Uhr mit dem Verladen von Schränken beschäftigt, als es zu dem Unglück kam. Just in dem Moment, indem eine 83-Jährige an einem seitlich neben einem Lastwagen abgestellten Schrank vorbeiging, erfasste eine starke Windböe den Schrank und ließ ihn umstürzen. Die betagte Dame aus dem Bezirk Linz-Land wurde am Kopf getroffen. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in das Kepler Uniklinikum gebracht, teilte die Polizei am Nachmittag mit.