Wimmer wird Rechtsanwalt-Anwärter in neuer Kanzlei von Parteifreund

LINZ. Er war der jüngste Stadtrat und auch der jüngste Vizebürgermeister, den Linz jemals hatte. Nun tritt Detlef Wimmer nach 12 Jahren von der Linzer Polit-Bühne ab. Die Wechselspiele in der FPÖ-Linz werden am 7. März vollzogen.

Kommende Woche verabschiedet sich der 34-Jährige aus der Stadtregierung und wechselt in die Privatwirtschaft. Wimmer wird Rechtsanwalts-Anwärter in der neuen Kanzlei seines Parteifreundes Michael Schilchegger (33) in Linz. Das ist seit gestern offiziell.

Auch wenn die mit 7. März erfolgende "Weichenstellung als Gesamtpaket geplant war", wie es Markus Hein, Wimmers Nachfolger als Obmann der Linzer FPÖ und als Linzer Vizebürgermeister, formuliert hat, so bleibt die eine oder andere Frage offen.

Zivilberuf statt Berufspolitiker

Warum ist für den erfolgreichsten FPÖ-Politiker bei Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen – 2015 erreichten die Freiheitlichen unter Wimmers Führung in Linz 24,89 Prozent der Stimmen – wirklich so abrupt Schluss mit der Politik? Ist möglicherweise mehr dran an den Gerüchten über angebliche Übergriffe, die Wimmer wiederholt als falsch bezeichnet hatte? Oder war die Aussicht auf eine Zukunft als Sektionschef im Sozialministerium für ihn so verlockend, dass er dafür den nächsten logischen Schritt in seiner Karriere, erster FPÖ-Bürgermeister in Linz zu werden, aufgeben wollte?

Nachdem es mit dem Wechsel nach Wien nichts wurde, bleibt Wimmer nun in Linz und will Rechtsanwalt werden. Weil, wie er sagt, Berufspolitiker keine Perspektive für ihn ist und er einen "Zivilberuf" ausüben will.

Zu seinen Beweggründen nannte Wimmer gestern auch den "weniger dichten Terminplan an Abenden und an Wochenenden". Dies sei hilfreich, "zumal ein enges Familienmitglied leider schwer erkrankt ist".

Seinen Platz an der Parteispitze in Linz hat der 46-jährige Hein schon im Jänner übernommen, am 7. März wird der Stadtrat zum Vizebürgermeister, nimmt aber seine Ressorts (Verkehr, Infrastruktur) mit. Neuer Stadtrat wird Michael Raml (31), der schon Gemeinderatserfahrung in Linz hat und seit 2015 für die FPÖ im Bundesrat saß. Diese Position wird er an Kanzleigründer Michael Schilchegger übergeben, der wiederum aus dem Linzer Gemeinderat ausscheiden wird. Dem Juristen folgt mit Zeljko Malesevic (33) der Büroleiter von Detlef Wimmer im Stadtparlament nach.

Der neue Parteichef Hein stößt sich nicht daran, dass ein Mitarbeiter eine politische Funktion übernimmt. "Das ist für mich kein Ausschließungsgrund", so Hein.

