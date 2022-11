Willkommen im Gymnasium Wilhering

Endlich sei es wieder möglich, die Schultore zu öffnen und so das Bildungsangebot direkt an die Interessierten heranzubringen, sagt Direktorin Christine Simbrunner. Volksschulkinder (und ihre Eltern) sind heute, am 11. November, im Stiftsgymnasium Wilhering gern gesehene Gäste. Beim Tag der offenen Tür von 12.30 bis 17 Uhr können Unterrichtsstunden besucht werden. Zudem wird das Bildungsangebot von Abt Reinhold Dessl, Direktorin Simbrunner und einigen Lehrern vorgestellt. Foto: SG Wilhering