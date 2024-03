"Wieso hat das vorher keiner gesagt?" Wo die Rechtsberatung Linzerinnen hilft

Die Familiengründung steht bevor. Das erste gemeinsame Zuhause wird bezogen. Eine Trennung steht im Raum. Die Gründe, warum sich Frauen Rat und Hilfe bei der präventiven Rechtsberatung holen, sind unterschiedlich. Durchgeführt werden die Beratungen im Auftrag der Stadt Linz von Juristinnen des autonomen Frauenzentrums. Allein im vergangenen Jahr wurden 744 Beratungsstunden für Linzerinnen geleistet – und damit um rund 100 mehr als in den Vorjahren.

"Wieso hat mir das vorher keiner gesagt?" Diese Frage sei eine, die immer wieder gestellt werde, sagt Andrea Jobst-Hausleithner vom autonomen Frauenzentrum. Oft seien sich Frauen gar nicht bewusst, welche ökonomischen Folgen Karenz oder Teilzeitarbeit haben können. Oder was es bedeutet, wenn Kredite allein vom Mann beglichen werden oder welchen Unterschied es ausmacht, ob Frau in einer Lebensgemeinschaft oder einer Ehe lebt – gerade dann, wenn die Beziehung in die Brüche geht.

Information und Aufklärung ist somit das Herzstück der präventiven Rechtsberatung, auch das Linzer Frauenbüro ist hier mit Vorträgen und Workshops tätig.

Ein Thema, das immer wieder in den Beratungen zur Diskussion kommt, ist das freiwillige Pensionssplitting. Dieses sieht vor, dass der erwerbstätige Elternteil (meist der Mann) Teile seiner Kontogutschrift freiwillig an den erziehenden Elternteil überträgt. Es sei wichtig, Frauen in ihrem Finanzwissen und ihrer -vorsorge zu stärken, weiß Jobst-Hausleithner aus Erfahrung.

Finanzielle Unabhängigkeit als entscheidender Faktor

In der Debatte rund um Männergewalt würden die strukturellen ökonomischen Gegebenheiten, die Frauen in gewalttätigen Beziehungen halten, zu wenig beleuchtet: "Finanzielle Unabhängigkeit ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass sich Frauen aus solchen Situationen befreien können."

"Fehlende finanzielle und rechtliche Absicherung kann für Frauen gerade im Alter existenzbedrohend sein", unterstreicht auch Frauenstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) die Wichtigkeit dieser Bewusstseins- und Beratungsarbeit. Um zu verhindern, dass Frauen zu Bittstellern werden, müsse ein verpflichtendes Pensionssplitting eingeführt werden, sieht Schobesberger Handlungsbedarf – auch mit Blick auf Einkommenstransparenz und fix vorgeschriebene Väterkarenz.

Autorin Julia Popovsky Redakteurin Linzer Nachrichten Julia Popovsky

