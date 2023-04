Wiederholungstäter: Ladendieb in Linz festgenommen

In einem Geschäft entlang der Linzer Landstraße war es am Mittwoch kurz vor 18 Uhr innerhalb einer Stunde gleich zweimal zu einem Ladendiebstahl gekommen. Der Mann, der die Diebstähle begangen haben soll, ist für die Polizei kein Unbekannter. Der 34-jährige Rumäne war bereits vor etwa einem Monat beim gewerbsmäßigen Diebstahl erwischt worden. Als Polizeibeamte ihn deshalb am Mittwoch festnehmen wollten, reagierte der Mann mit so starker Gegenwehr, dass ihm schließlich Handfesseln angelegt werden mussten, um ihn ins Polizeianhaltezentrum zu bringen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.