Wieder Katze mit gehäutetem Schwanz entdeckt

Das Tier hat die Verletzungen nicht überlebt. Die Tierrettung Oberösterreich geht auch in diesem Fall davon aus, dass die Katze Opfer eines Tierquälers geworden ist. "Sie hat keine anderen Verletzungen", berichtet Tierschützer Wilhelm Schnebel. Am Schwanzansatz seien zudem keine Risse, sondern eine glatte Wunde, festgestellt worden. "Das gehört untersucht", sagt Schnebel.

Wem die Katze gehörte, ist noch unklar. Sie war am Mittwoch gegen 20 Uhr von einer Bewohnerin einer Einfamilienhaus-Siedlung in Treffling in der Gemeinde Engerwitzdorf gefunden worden. Die Frau hatte zuerst angenommen, dass es sich um das Haustier ihrer Nachbarin handelt, und diese verständigt.

"So einen schweren Fall von Tierquälerei hatten wir noch nicht." Das sagte Wilhelm Schnebel, Obmann der Tierrettung Oberösterreich, nachdem am vergangenen Mittwoch ein gehäuteter Kater im Linzer Stadtteil Kleinmünchen gefunden worden war. Wie berichtet, musste "Balu" der Schwanz in der Tierklinik Sattledt amputiert werden.

Die beiden Fälle liegen laut Tierrettung etwa 20 Kilometer auseinander. Für den freiheitlichen Vizebürgermeister Markus Hein sind Unfälle ausgeschlossen. Er erhöht seine Belohnung für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, auf 1500 Euro, wie er am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte.