Wieder Diskussion über Leerstände in der Innenstadt

Sie wurden in den vergangenen Jahren immer wieder, teils hitzig, diskutiert und bewertet: Die Rede ist von den Leerständen in der Linzer Innenstadt. 58 Geschäftsflächen werden dort derzeit nicht genützt und stehen leer, wie Anfang der Woche bekannt gegeben wurde. Da wurden nämlich, wie berichtet, die Zwischenergebnisse der Analyse der Innenstadt von dem Beratungsunternehmen Cima präsentiert. Dieses wurde im Vorjahr vom Gemeinderat beauftragt eine solche zu erstellen. Das Urteil der Prüfer fiel überraschend positiv aus, Linz stehe im Vergleich zu anderen Städten, ganz gut da, hieß es. Aufholbedarf gebe es aber trotzdem, etwa bei den Online-Auftritten der Gewerbetreibenden.

Von den Linzer Grünen kommt nun Kritik: Denn es sei verwunderlich, dass die Beratungsagentur trotz der hohen Leerstände der Stadt ein gutes Zeugnis ausstelle, so Gemeinderat und Wirtschaftssprecher Bernhard Seeber. Wirklich beunruhigend sei aber die Reaktion des zuständigen Vizebürgermeisters Bernhard Baier (VP): „Er lässt entschlossenes Handeln vermissen.“

Die bisherigen Bemühungen seien zu zögerlich gewesen, so Seeber weiter: „Die Versäumnisse für die jetzige Leerstandssituation sind in der Vergangenheit zu suchen. Hier haben die Verantwortlichen zu lange zugeschaut, anstatt effektive Maßnahmen zu treffen, wie etwa die Etablierung eines funktionierenden Stadtmarketings inklusive eines Standortmanagers für die Innenstadt.“ Es sei höchste Zeit endlich in die Gänge zu kommen.

Baier reagiert verwundert auf die Kritik der Grünen: „Sie läuft für mich ins Leere. Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen, es sind nur Zwischenergebnisse. Und es keine Rede davon sein, dass es keine Veränderungsnotwendigkeiten gibt, ganz im Gegenteil.“ In den kommenden Wochen sollen nun konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Lage in der Innenstadt erarbeitet werden, so Baier weiter. Diesen Ergebnissen will er nicht vorgreifen: „Klar ist aber, dass eine ausschließliche Leerstandsdiskussion zu kurz greift, in der Innenstadt spielen ganz viele Faktoren zusammen.“