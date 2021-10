Wieder Autoreifen am Bindermichl zerstochen

LINZ. Die Serie von Sachbeschädigungen an privaten Pkw im Linzer Stadtteil Bindermichl reißt nicht ab. Seit Anfang April treibt ein Unbekannter dort sein Unwesen. Sein Ziel: die Autoreifen argloser Pkw-Besitzer. In der Nacht auf Montag schlug der Täter wieder zu: Die Reifen von zumindest 15 am Straßenrand geparkten Fahrzeugen wurden zerstochen. Die Erhebungen der Polizei dauerten gestern Nachmittag noch an.

Seit Anfang April sind den Ermittlern damit mehr als 80 derartige Fälle bekannt. Die Zahl der Geschädigten übersteigt 50. Manche Pkw-Besitzer wurden bereits mehrmals zu Opfern des unbekannten Reifenstechers. Die Auswahl der beschädigten Autos scheint zufällig zu sein. "Muster können wir hier keines erkennen", sagt ein Polizist den OÖNachrichten. Die Schadenshöhe beträgt bereits mehrere Tausend Euro. Die Ermittlungen werden vom Stadtpolizeikommando Linz geführt.