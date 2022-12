Wieder Aufregung um Asyl-Quartier in Traun

"Das ist nicht bewältigbar", sagte der Trauner Bürgermeister Karl-Heinz Koll (VP) Anfang November, als die Pläne des Bundes bekannt wurden in Traun ein Containerdorf für bis zu 100 Asylwerber errichten zu wollen. Traun wolle helfen, diese Zahl könne aber nicht bewältigt werden, eine sinnvolle Integrationsarbeit sei nicht möglich, war der einhellige Tenor der Stadtpolitik.

Konkret ging es damals um ein ÖBB-Grundstück an der Zaunermühlstraße, hier gab es seitens der Stadt und der Feuerwehr große Bedenken, weil das Containerdorf zu zwei Dritteln in einer Schutz- und Pufferzone laut Seveso-Richtlinie errichtet werden hätte sollen. Diese gilt dort, weil in unmittelbarer Nähe ein Betrieb angesiedelt ist, der Gefahrenstoffe lagert. Laut EU-Recht sei es nicht gestattet, dass in einer solchen Zone Menschen leben, argumentierte der Stadtchef damals. Die Gemeindepolitik brachte ihren Unmut mit einer Resolution, adressiert an den Bund, zum Ausdruck.

"Alle relevanten Informationen fehlen"

Wenige Wochen später ist das Thema mit einem neuerlichen Schreiben seitens des Bundes seit gestern, Mittwoch, wieder am Tisch. Nun soll das Containerdorf weiter südlich auf besagtem Areal, außerhalb der Seveso-Zone errichtet, werden, sagt Koll. Ab Dezember, also ab sofort, sollen bis auf unbestimmte Zeit in der geplanten Einrichtung 100 Schutzsuchende untergebracht werden. Mit dem Aufbau gestartet wurde derweil noch nicht.

Das Seveso-Thema ist mit der Verlegung zwar vom Tisch, die anderen Probleme sind unabhängig vom Standort aber dieselben. Unter den aktuellen Voraussetzungen habe die Stadt trotz einhelliger Ablehnung keine Möglichkeit die Errichtung zu verhindern, sagt Koll.

Er kritisiert, dass der Bund alle eingebrachten Bedenken und Forderungen der Stadt ignoriert hätte, auch der Informationsfluss sei mehr als fragwürdig und defacto kaum vorhanden. "Uns fehlen zum jetzigen Zeitpunkt alle relevanten Informationen." Wesentliche Fragen wie jene nach dem Aufbau- und Zeitplan und geplante Auslastung seien ungeklärt.

Koll will nun neuerlich eine negative Stellungnahme einbringen und unterstreicht seine Forderung nach notwendigen Unterstützungsleistungen für die Gemeinde.

"Schlimmste Befürchtungen sind eingetreten"

"Unsere schlimmsten Befürchtungen sind eingetreten", heißt es vom Trauner Vizebürgermeister und FP-Klubobmann im Landtag Herwig Mahr und seinem Linzer Parteikollegen Sicherheitsstadtrat Michael Raml. Die Vorgangsweise sei völlig inakzeptabel, sämtliche Bedenken der Anrainer, der Stadt, der Einsatzkräfte und der Politik würden einfach ignoriert, sagt Mahr. Raml befürchtet, dass die Migrations-Probleme im Zentralraum mit dem neuen Quartier erneut wachsen werden. Zusätzliche Konflikte seien de facto vorprogrammiert, sagt er.

Die FPÖ werde weiterhin versuchen, das Vorhaben noch zu stoppen, heißt es abschließend von den zwei Politikern, die gleichzeitig ihre Forderungen nach dichteren Grenzen für illegale Wirtschaftsmigranten, rascheren Asylverfahren und konsequenten Abschiebungen erneuern.

Seitens des Büros des zuständigen Landesrates Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) wird darauf verwiesen, dass angesichts der tagtäglichen steigenden Asylantrags-Zahlen Quartiere notwendig seien. Die Diskussion zeige einmal mehr, dass es dringend einen stärkeren Außengrenzschutz brauche.

