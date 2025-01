Wie wirkt sich die Bundespolitik auf die Wahl in Linz aus?

Im Einstieg zur Diskussion wurde der bundespolitischen Entwicklung Rechnung getragen. Die OÖN haben nachgefragt, inwieweit sich die gescheiterten Gespräche auf Bundesebene zwischen ÖVP, SPÖ und Neos und die nun aufgenommenen Gespräche zwischen ÖVP und FPÖ auf Linz auswirken.

Hans Peter Doskozil (SP) und Michael Ludwig (SP) im Burgenland und in Wien erhoffen sich nun Rückenwind für ihre anstehenden Wahlen – welche Auswirkungen sieht Dietmar Prammer für sich und Linz?

Dietmar Prammer: Ich bin von den gescheiterten Verhandlungen zwischen SPÖ, ÖVP und den Neos sehr enttäuscht. Das hat möglicherweise auch Auswirkungen auf die finanzielle Gebarung und auf die Ertragsanteile, die wir als Stadt bekommen. Aber ich glaube nicht, dass es auf die Wahl in Linz große Auswirkungen hat. Die Bürgermeisterwahl ist eine Persönlichkeitswahl, keine Landtags- oder Gemeinderatswahl. Ich gehe davon aus, dass am Sonntag die Wählerinnen und Wähler in erster Linie die Person wählen.

Martin Hajart, angesprochen auf die 180-Grad-Wende der ÖVP, zuerst die Zusammenarbeit mit Herbert Kickl (FPÖ) kategorisch auszuschließen, um dann doch in Verhandlung mit ihm und der FPÖ zu treten ...

Martin Hajart: Natürlich ist es schwierig, was die Bundes-ÖVP da argumentieren muss. Die Menschen sind enttäuscht von der Bundespolitik. Aber ich glaube, die Linzerinnen und Linzer können sehr wohl unterscheiden, ob es eine Bundes-, Landes- oder eine Kommunalwahl ist. Und mir geht es nicht um Ideologien – ob links oder rechts –, sondern wichtig ist, dass man vorankommt. Ich bin Sportler und ich sehe das Ganze sportlich, ich bin bereit, jetzt in die Stichwahl zu kommen und dann den Sieg zu erringen.

Eva Schobesberger, darüber, ob die Grünen in der derzeitigen politischen Lage nicht komplett untergehen.

Eva Schobesberger: In Linz habe ich den Eindruck nicht. Ich bin ja sehr viel unterwegs und erlebe sehr, sehr viel Zuspruch. Wenn ich in Richtung Bund schaue, bin ich eher mit Sorge erfüllt. Das ist Wahnsinn, was jetzt passiert ist. Drei Monate lang herrschte praktisch Stillstand und dann wird alles hingeschmissen – das ist zu einem guten Teil verantwortungslos.

Ob Michael Raml eine große Enttäuschung der Wählerschaft sieht, wenn die FPÖ, so sie in Regierungsverantwortung kommt, ein Sparpaket vorlegen muss?

Michael Raml: Herbert Kickl ist mit einem klaren Programm angetreten und hat die Wahl gewonnen. Jetzt geht es darum, bei der Koalitionsbildung zwei Dinge zu berücksichtigen: die inhaltlichen Schnittmengen, die eine Koalition braucht, und das persönliche Vertrauen. In den nächsten Tagen gilt es die Karten auf den Tisch zu legen. Wo gibt es Einsparungsmöglichkeiten? Aber auch einnahmenseitig muss man sich Dinge überlegen, und die CO2-Steuer muss man abschaffen.

