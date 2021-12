Wie Straßenkunst in der Tabakfabrik zum Impfen motiviert

Impfen an ungewöhnlichen Orten hat Saison. Etwa Ende November im Privatjet – und an diesem Wochenende in der Ausstellung von Banksy in der Tabakfabrik. "Ich finde es eine geniale Idee, mit einem Kulturangebot im Lockdown zur Impfung zu motivieren", sagte Anästhesist Hans Knotzer, der mit Allgemeinmediziner Michael Firmötz die Besucher gegen Corona impfte.

"Banksy zieht", lächelte Firmötz noch vor dem Beginn der Aktion. Und sollte recht behalten. Denn Menschen unterschiedlichen Alters, von der Pensionistin bis zur jungen Mutter, waren in die Lösehalle gekommen. Nach der Anmeldung ging’s durch die sehenswerte Ausstellung weiter in einen Raum, der an eine U-Bahn erinnert. Dort erwarteten die beiden Mediziner die Impfwilligen.

Unterschiedliche Motive

Die das Angenehme, den Kunstgenuss, mit dem Nützlichen verbinden wollten. Wie Björn Schmidt (37) und seine Partnerin Diana Fellmann (36) aus Deutschland: "Wir mögen den Künstler sehr gerne und kennen schon Werke von ihm." Und warum lassen sie sich hier zum ersten Mal impfen? "Weil wir zu Weihnachten unsere Eltern besuchen und sie schützen wollen."

Wer jedoch denkt, dass sich nur Kunstinteressierte in der Banksy-Ausstellung einen "Stich" holen, irrt. "Das Kulturangebot interessiert mich weniger. Ich arbeite gleich nebenan", sagte Edmund Laschinger. Der47-Jährige aus Neukirchen am Walde holte sich seine zweite Teilimpfung, "weil es mit PCR-Tests am Arbeitsplatz mühsam geworden wäre". Die Linzer Diplomkrankenschwester Stephanie Völser (29) bekam hingegen bereits die dritte: "Mit der Impfung schütze ich andere und bin selbst gegen einen schweren Krankheitsverlauf geschützt."

Insgesamt 152 Personen nutzten gestern die Gelegenheit, sich in der Ausstellung impfen zu lassen. Auch heute, Samstag, und morgen, Sonntag (jeweils 9.30 bis 13 Uhr, 13.30 bis 17 Uhr), kann man sich ohne Anmeldung impfen lassen – und zuvor die Schau bewundern.