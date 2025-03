Wie soll der neue Freizeitpark unter der Eisenbahnbrücke aussehen?

Projekt „under the bridge“ unter der Neuen Eisenbahnbrücke soll die Donaulände beleben

Entlang der Donaulände von der Nibelungenbrücke bis zur neuen Eisenbahnbrücke und auf der anderen Seite zurück, oder weiter bis zum Pleschingersee. Jeden Tag nutzen tausende Menschen diese Strecke zum Spazieren oder auf dem Nachhauseweg. Doch gastronomisch sieht es auf der Urfahranerseite – bis auf das Salonschiff Florentine – finster aus. Und das, obwohl hier bereits einige Möglichkeiten bestehen, mit Kindern oder mit Freunden die Freizeit zu verbringen.

Nun will die Stadt Linz unter der neuen Eisenbahnbrücke einen Freizeitpark errichten, der zudem das gastronomische Loch stopft. Die Voraussetzung ist allerdings, weil es sich im Hochwassergebiet befindet, dass das Angebot rasch abtransportiert werden kann.

Bewerbungsfrist bis 21. März

Schon vor wenigen Wochen präsentierte die Stadt Linz ein Rendering dazu – die OÖN hatten berichtet. Doch dieses sei einstweilen nur eine erste Idee gewesen. Eine Ausschreibung – Bewerbungsfrist bis 21. März – soll nun die Kreativen anlocken. „Wir wollen einen neuen Impuls für die Nutzung des Urfahraner Donauufers setzen“, heißt es vonseiten der Stadt. Ziel des Projekts sei es, eine lebendige Begegnungszone zu schaffen, die sowohl Gastronomie, Kultur und Sport bedient und Einheimische gleichermaßen anzieht, wie Gäste.

Vorgesehen ist:

Gastronomische Angebote: Einsatz von Gastrocontainern zur Bereicherung des kulinarischen Angebots.

Sportliche Aktivitäten: Möglichkeiten wie Boccia, Mini-Tischtennis, Cornhole sowie eine mobile Tribüne am Volleyballplatz für Turniere und Events.

Kulturelle Veranstaltungen: Eine offene Bühne für Siegerehrungen und weitere kulturelle Programmpunkte.

Entspannungsbereiche: Bereitstellung von Liegestühlen und mobilen Sitzmöglichkeiten für eine einladende Atmosphäre ohne Konsumzwang.



„Dieses Projekt schafft einen einzigartigen Ort an der Donau, an dem Kultur, Sport und Gemeinschaft zusammenfinden. Es soll ein Ort, der die Vielfalt und das Miteinander in unserer Stadt symbolisiert, werden“, sagt Bürgermeister Dietmar Prammer.

Es soll flexibel, nachhaltig und umweltfreundlich geplant werden, ein wesentliches Kriterium ist, aus erwähnten Gründen, die Mobilität aufgrund der Hochwassersituation und des Grundwasserschutzes.

