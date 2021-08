Wie sich ein Kaufmann unsterblich machte und eine Stiftung ein Stift wurde

Von wegen "Schulstaub". Aber ein bisserl glaube ich ihn schon noch zu riechen, wenn ich am altehrwürdigen Prunerstift in der Fabrikstraße 10 unweit der Donaulände in Linz vorbeigehe. Denn dort ist die Musikschule der Stadt Linz untergebracht. Die ist, "Schulstaub" hin oder her, erstaunlich modern.