Marie und Fabian Horn an der Bar der völlig neu gestalteten Räumlichkeiten in der Marienstraße.

Es war ein ambitioniertes Projekt, das ein Jahr Planung brauchte und im heurigen Sommer in knapp zwei Monaten in die Tat umgesetzt wurde: Das Hauptquartier der Tanzschule Horn in der Linzer Marienstraße wurde im Erdgeschoß völlig neu gestaltet. Gestern Abend wurde die Eröffnung gefeiert, rechtzeitig vor dem Start der Herbstsaison am Montag.