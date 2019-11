In der Hitze des Sommers kündigte Stadtgrünreferent Vizebürgermeister Bernhard Baier (ÖVP) an, dass in Linz 1000 neue Bäume gepflanzt werden sollen, um das Klima zumindest punktuell kühler zu halten. Nun, fünf Monate später, sind die Ordner mit Vorschlägen, wo das Grün Steinwüsten beleben könnte, prall gefüllt. Denn Baier hat sich an die Bewohner der Stadt mit der Bitte um Standortvorschläge gewandt.