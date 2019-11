Heimlich, still und leise mausert sich ein anno dazumal wenig gefragtes Linzer Viertel zur beliebten Wohngegend. Das Franckviertel, in der Erinnerung so mancher noch als "Glasscherbenviertel" bekannt, hat seine Wohnqualität längst gedreht. Lediglich das Image hinke noch ein wenig nach, sagt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP).