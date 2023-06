Wie Musik die Herzen von Menschen verbindet

Wenn Gudula Ratzenböck erzählt, dann strahlt sie. Ihre Begeisterung ist ansteckend. Man darf sie auch sehen, denn schließlich bekommt die 47-jährige Linzerin das alles von jenen Menschen zurück, mit denen sie gemeinsam musiziert und singt. So wird es auch am heutigen Samstag sein, wenn sie mit dem Ensemble "Musica Invita" dort auftritt, wo sie zwei Jahre lang Wissen und Erfahrung gesammelt hat – neben ihrem Beruf als Schulassistentin für beeinträchtigte Kinder an der Adalbert-Stifter-Übungsvolksschule in Linz.

Wenn heute um 15 Uhr im kleinen Saal der Anton-Bruckner-Privatuniversität das "Fest der Entfaltung" beginnt, dann ist dies der Abschluss des ersten Lehrganges "Musik & Inklusion". Zusammen mit neun Kolleginnen und Kollegen darf sich Ratzenböck über das Ende einer zweijährigen Ausbildung freuen, die gleichzeitig der Anfang für etwas Neues ist. "Wir sind Pioniere", sagt die Mutter von zwei erwachsenen Kindern im Alter von 19 und 22 Jahren, "wir wollen Wegbereiter für etwas Neues sein und den Gedanken der Inklusion verbreiten."

Eine Herzenssache

Dass Inklusion eine Herzensangelegenheit, aber keineswegs eine Frage des Alters ist, zeigt sich daran, dass die Lehrgangsteilnehmer zwischen 20 und 60 Jahre alt sind. Da haben sich auch Generationen in und mit der Musik verbunden.

Gudula Ratzenböck ist eine der zehn "Pioniere". Bild: privat

"Ich bin schon etwas nervös", gesteht Ratzenböck im OÖN-Gespräch, aber das hänge auch damit zusammen, dass man in der Zusammenarbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung nie ganz genau wisse, wie es laufen werde. "Da kann alles passieren", sagt sie mit einem Lächeln. Aber: "Was da passiert, ist sehr speziell."

Die Fröhlichkeit steckt an

Damit meint Ratzenböck die Beziehungsarbeit, ohne die das gemeinsame Musizieren von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gar nicht möglich wäre. "Man spürt, welche Freude die Beeinträchtigten haben, ihre Fröhlichkeit überträgt sich und motiviert mich sehr." Dieses Erlebnis will die Linzerin in Zukunft weiter haben. Für zwei Projektstunden an der Landesmusikschule Münzkirchen will sie im Herbst auch den weiten Weg in Kauf nehmen und danach schauen, wo sie mit ihren neu erworbenen Fähigkeiten mit inklusiven Musikgruppen arbeiten kann.

"Erwartungen übertroffen"

Gefunden haben sich die zehn Teilnehmer auch mit der Leiterin des Lehrganges, Petra Linecker. Der erste Jahrgang habe ihre Erwartungen übertroffen. Die Absolventen würden nun den Mehrwert einer inklusiven Musiklandschaft in die Gesellschaft tragen. Wo Menschen in ihrer Vielfalt willkommen sind, ergeben sich Chancen, die genützt werden wollen.

Übrigens: Im Oktober dieses Jahres startet der nächste Lehrgang "Musik & Inklusion" an der Bruckneruni. Bewerbungen sind bis 4. September möglich.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

