Wie man der Hitze in Linz begegnen kann

Temperaturen um die 35 Grad werden sich erfahrungsgemäß in der Stadt noch ein wenig heißer anfühlen. Und nachdem wissenschaftliche Studien den Zusammenhang zwischen Hitzewellen und erhöhter Sterblichkeit belegen, ist Vorbereitung darauf gut und wichtig.

Den Schatten suchen, viel trinken - das gehört zu den wirksamsten Maßnahmen gegen „Hitzeschäden“ am eigenen Körper. Wer in der Stadt unterwegs ist, kann sich an einem der rund 80 beschilderten Trinkbrunnen laben, macht Klima-Stadträtin Eva Schobesberger auf dieses Service der Stadt aufmerksam.

So kann man der Hitze vorbeugen:

Den Wohnraum kühl halten

Tagsüber die Fenster schließen

Jalousien (idealerweise außen angebracht) oder Vorhänge schließen oder mit z.B. Decken oder Tüchern abdunkeln

Nur bei Nacht und, sofern es kühl genug ist, in den Morgenstunden lüften.

Glühlampen und nicht benötigte Elektrogeräte abschalten.

Nutzung des Ofens so weit als möglich vermeiden.

Sich wenn möglich nicht der Hitze aussetzen

In kühlen oder klimaregulierten Umgebungen aufhalten

Sollte das eigene Zuhause nicht kühl gehalten werden können zwei bis drei Stunden am Tag einen kühlen Ort aufsuchen (z.B. ein klimareguliertes öffentliches Gebäude oder Einkaufszentrum)

Nicht zur heißesten Tageszeit nach draußen gehen (diese ist für Linz etwa von 15 bis 18 Uhr zu erwarten)

Körperlich anstrengende Tätigkeiten sollten so weit als möglich vermieden oder reduziert werden

Bei Außenarbeiten regelmäßig Pausen machen oder, wenn möglich, die Arbeit überhaupt auf kühlere Tagesabschnitte verlagern

Aktivitäten im Freien sollten weitgehend eingeschränkt werden

Im Schatten aufhalten

Kühl duschen oder baden

Lockere, leichte und helle Kleidung sowie einen Sonnenhut tragen

Leichte und dünne Bettwäsche/Leintücher verwenden, von Polstern wird eher abgeraten

Ausreichend Wasser trinken, noch bevor man sich durstig fühlt, mindestens 1,5 bis 3 Liter täglich (bei anstrengenden Tätigkeiten kann mehr notwendig sein)

Kleine Mahlzeiten einnehmen, diese aber dafür öfter

Nahrung mit hohem Proteingehalt sollte gemieden werden

Leicht verdauliche und fettarme Nahrungsmittel mit hohem Wassergehalt werden empfohlen

Informationen zu den Standorten der öffentlichen Trinkanlagen sind abrufbar unter: https://webgis.linz.at