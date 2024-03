Wie künstliche Intelligenz den Linzer Magistrat verändert

„Der Magistrat steht wie alle Verwaltungen vor zentralen Herausforderungen“, sieht Magistratsdirektorin Ulrike Huemer Handlungsbedarf. Die Anforderungen seitens der Wirtschaft und der Bürger hätten sich gewandelt, der Wunsch nach kurzen und effizienten (Arbeits-)Wegen werde immer größer. Gleichzeitig verändere sich der Arbeitsmarkt, der budgetäre Spielraum sei weiterhin eng.

Potenzial für die Bewältigung dieser Rahmenbedingungen und eine Steigerung der Effizienz liegt für Huemer in der Digitalisierung den Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI). Die KI-Strategie der Stadt Linz verleiht dem Ausdruck.

Diese gebe den Umsetzungsrahmen für KI-Projekte und -Services vor, sagte Bürgermeister Klaus Luger (SP) heute. Linz nehme hier eine Vorreiterrolle ein – die Wahrung des Datenschutzes und des Amtsgeheimnisses habe dabei oberste Prämisse. Die Entwicklung und Umsetzung der einzelnen Vorhaben ist auf mehrere Jahre angelegt – die ersten sollen bereits heuer Realität werden.

Im zweiten Quartal soll es eine KI-basierte Suchfunktion auf der Stadt-Homepage geben. Diese ist als Weiterentwicklung des Chatbots Elli zu verstehen, der bereits jetzt Fragen rund um Services der Stadt beantwortet. Die Technologie dahinter ist jetzt noch eine andere, mit der Adaptierung soll der Wissensschatz von Elli noch größer werden. Durch den Einsatz von mehrsprachiger KI werde, so Luger, zudem die Überwindung von Sprachbarrieren leichter.

Daten für digitalen Zwilling

Diesen Sommer soll zudem der öffentliche Raum in Linz bildlich erfasst werden, die gesammelten Daten sind die Basis für die Erstellung eines digitalen Modells, eines sogenannten digitalen Zwillings und werden mittels KI aufbereitet.

Für die Datenermittlung kommen unterschiedliche Methoden zum Einsatz – unter anderem werden dafür ausgerüstete Autos genutzt. Die Anwendungsmöglichkeiten dieses digitalen Modells seien vielfältig, beispielsweise könnten in gewissen Situationen Lokalaugenscheine entfallen, hieß es heute.

Neben dem Einsatz von KI bei Textgenerierung gibt es auch einige Zukunftsszenarien: So könnte die KI während eines Bürgertelefonats mithören und im Hintergrund automatisch die nötigen Formulare ausfüllen.

Zudem könnte KI zudem bei der Mitarbeitersuche (z.B. bei der Erstellung von Jobinseraten) oder im Auswahlprozess unterstützend tätig werden. Mit dem Einsatz von KI verändere sich der Anspruch an die Qualifikationen von Mitarbeitern, manche Tätigkeiten würden wegfallen, Aufgabenbereiche sich verändern. Deshalb seien auch Umschulungen ein Thema, sagte Huemer.

"Klassisches" Digitalisierungsprojekt beim Parken

Auch abseits des KI-Einsatzes stehen in Linz digitale Neuerungen an: So wird es (geplant für Juni) Änderungen beim Parken geben. Die Dauerparkberechtigungen können künftig online beantragt werden, einen Tag später soll die Freischaltung erfolgen, sagte Huemer. Ein Nachweis muss nicht mehr hinterlegt werden, die Kontrolle, ob jemand so eine Berechtigung hat, erfolgt über das Kennzeichen.

Autorin Julia Popovsky