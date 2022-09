Wie halten wir uns gesund?

Am Freitag, 30. September, steht das Alte Rathaus von 13 bis 19 Uhr ganz im Zeichen der Gesundheit. In Kooperation mit dem Verein Proges lädt die Stadt zum Gesundheitstag, der Eintritt ist frei.

Gesundheitsprävention sei ein Thema, das alle Altersgruppen betreffe, so Proges-Geschäftsführerin Doris Polzer. "Wir wollen den Besuchern beim Gesundheitstag Vorschläge zur Gesundheitsförderung in die Hand geben, die sich ohne viel Aufwand in den Alltag integrieren lassen können." Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FP) unterstreicht, wie wichtig es sei, "Vorsorgeuntersuchungen und Behandlungen nicht auf die lange Bank zu schieben, Früherkennung erhöht die Heilungschancen".

Geboten wird beim Linzer Gesundheitstag ein buntes Programm: von Info-Angeboten über Workshops bis hin zu Vorträgen der Neurowissenschafterin und Buchautorin Manuela Macedonia. Vor Ort werden auch Gesundheitsmessungen (Blutdruck etc.) durchgeführt.