Wie geht es mit der Donaufähre Ottensheim weiter?

Jeden Tag "pendeln" auf der Fähre zwischen Ottensheim und Wilhering rund 100 Schülerinnen und Schüler mit der Fähre hin und her. 89 fahren von Ottensheim hinüber nach Wilhering ins Stiftsgymnasium, 14 in die entgegengesetzte Richtung, sie besuchen die Mittelschule. Für sie ist die Fähre ein wichtiges Transportmittel, gäbe es sie nicht, träfe der Spruch "So nah und doch so fern" zu. Denn sie müssten einen großen Umweg über die neue Donautalbrücke in Kauf nehmen.