Wie FPÖ-Kandidat Raml die Stahlstadt wieder zum Glänzen bringen wil

"Ich spüre den Rückenwind und den Zuspruch der Wähler", sagte Michael Raml heute bei der Präsentation seines "Plan für Linz". Der FPÖ-Stadtrat will Linzer Bürgermeister werden und rechnet sich ernsthafte Chancen aus. Sein Ziel: Linz soll den Linzern ein sicheres Zuhause und eine sichere Zukunft bieten.

Mehr zum Thema: FPÖ nominiert Michael Raml als Bürgermeister-Kandidat

Sicherheit und Migration sind ein Schwerpunkt des mehr als 70 Seiten starken Programmes, das für Raml nicht nur ein Wahlprogramm, sondern eine Vision dafür ist, wie sich Linz in den nächsten zehn Jahren unter einem freiheitlichen Bürgermeister entwickeln soll. Raml fordert etwa mehr Straßenbeleuchtung und Videoüberwachung sowie mehr Polizisten und polizeiliche Schutzzonen. In der Integrationspolitik will er "streng, aber gerecht" vorgehen. Wer sich integriert und Deutsch lernt, ist willkommen, wer nicht, soll keine städtischen Sozialleistungen mehr bekommen. Weiters will Raml höchstes 20 Prozent Drittstaatsangehörige in Wohnanlagen der städtischen GWG zulassen - als ersten Schritt. Generell soll Linz - im Gegensatz zu Wien - für Asylwerber unattraktiv werden.

1000 Euro monatlich gegen Ärztemangel

Neben der "Querschnittsmaterie" Migration und Sicherheit widmet sich Raml auch seinem zweiten Aufgabengebiet in der Stadtregierung, der Gesundheitsversorgung. Primärversorgungszentren sollen weiter ausgebaut werden, Linz außerdem ein leistbares Angebot von Kurzzeitpflegebetten schaffen. Dem Ärztemangel will Raml mit einem eigenen "Linzer Gesundheitsstipendium" begegnen. Konkret sollen zehn Studierende während ihrer Studienzeit mit 1000 Euro pro Monat unterstützt werden. Im Gegenzug verpflichten diese sich, zumindest so lange, wie das Studium gedauert hat, in Linz tätig zu sein.

Lesen Sie auch: Primärversorgungszentren: Ein Erfolgsmodell mit kleinen Schönheitsfehlern

Linz soll bei Park & Ride-Anlagen mitzahlen

Punkto Stadtentwicklung soll die "Diskriminierung der Autofahrer" beendet werden, die Raml aus diversen Radweg- und Baumpflanzprojekten schließt. Der FPÖ-Kandidat tritt außerdem (die OÖN haben berichtet) als vehementer Befürworter einer Ostumfahrung ein und will, dass Linz sich an der Errichtung von Park & Ride-Anlagen in den Umlandgemeinden finanziell beteiligt.

In der Kulturpolitik wiederum fordert Raml einen Neustart und hat dabei besonders das Lentos Kunstmuseum im Auge, das sich seiner Ansicht nach, mehr an den "tatsächlichen Vorlieben der Linzer" orientieren soll. Martinsfest und Nikolaus sollen auch in Zukunft in Linzer Kindergärten Platz haben. Aktut dürfte das Thema aber nicht sein, denn als Beispiel muss ein Fall aus Niederösterreich herhalten.

Die Freiheitliche Einsparliste

Grundlage der freiheitlichen Forderungen ist ein Kassasturz samt Sanierung des Budgets. Diese soll durch Sparmaßnahmen passieren, bei denen es "keine Tabus" geben dürfe. Vorbild sei das freiheitlich regierte Wels. Konkret finden sich auf der blauen Streichliste beispielsweise Baumpflanzungen, Radwege, Computerkurse für Asylwerber, Fledermauszählaktionen und das erst kürzlich eröffnete LGBTIQ+-Beratungszentrum. Bei Großprojekten tritt Raml angesichts der Erfahrungen bei Westring und A7 Halbabschluss für einen Kontendeckel ein, was den finanziellen Anteil der Stadt betrifft.

Mehr zum Thema: Der Westring könnte Stadt und Land 34 Millionen Euro mehr kosten

"Mit Mitbewerber fair umgehen"

Raml plädiert für einen fairen Wahlkampf. "Ich bin auch kein Kind von Traurigkeit, aber man soll schon mit dem Mitbewerber fair umgehen, damit man sich nach der Wahl noch ins Gesicht schauen kann." Ansonsten werde man in den nächsten drei Jahren im Gemeinderat keine Mehrheiten finden.

Sein Stellvertreter in der Stadtpartei und Büroleiter Zeljko Malesevic streute Raml Rosen. "Michael ist ein gerechter, geradliniger und geselliger Mensch", so Malesevic. Man habe den bestmöglichen Kandidaten ins Rennen geschickt. Ob es Raml tatsächlich in die Stichwahl schafft, entscheidet sich am 12. Jänner.

Lesen Sie auch: Kulturelle Standortbestimmung im Linzer Bürgermeister-Wahlkampf

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christian Diabl Christian Diabl