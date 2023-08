Wie Ennser Bürger die Energiewende antreiben wollen

Die Gruppe E^3 will die Energiewende in Enns vorantreiben und dafür vor allem die Mitbürger aufklären.

Eine umtriebige Truppe von Ennser Bürgern hat es sich zum Ziel gesetzt, die Energiewende in ihrer Stadt voranzutreiben. "E^3" nennen sich Ernst Samide und seine Mitstreiter, die drei "E" stehen für Enns, Ennsdorf und energieautark oder auch für "Energie-Effizienz Enns". Was nun gilt, ist nicht so wichtig, denn eine weitere Umbenennung steht im Raum. "E^30" soll das große Ziel der Gruppe abbilden, nämlich Enns bis 2030 energieautark zu machen, also sämtliche Energie selbst zu produzieren.