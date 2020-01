Wie Eltern und ihren Kindern in Linz geholfen wird

Um diese bereits einzudämmen, bevor sie akut werden, bietet die Stadt Linz gemeinsam mit der Kinder- und Jugendhilfe Betreuungsangebote und Dienstleistungen an, um Familien und ihre Kinder präventiv zu unterstützen. Ein Angebot ist die Schulsozialhilfe, von der im Schuljahr 2018/2019 754 Schüler profitierten. Zielgruppe sind Schüler mit auffälligem Sozialverhalten oder solche, die in der Familie in schulischen Angelegenheiten nicht ausreichend gefördert werden können. Die Mitarbeiter lösen Konfliktsituationen, die in der Schule nicht aufgelöst werden können, und unterstützen auch Lehrer, die sich Sorgen um das Wohl eines Schülers machen.

Unterhalt für 5000 Kinder

144 Familien wendeten sich im Jahr 2018/2019 auch an die Kindergartensozialarbeiter. Diese bemühen sich um eine positive Einflussnahme bei auffälliger Entwicklung oder Belastungssituationen. Unterstützend in Linz agiert auch die Eltern- und Mutterberatung, die mittlerweile mit zwölf Einrichtungen in der Stadt vertreten ist. Die Kinder- und Jugendhilfe sichert in Linz aktuell für 5000 Kinder den Unterhalt. Im vergangenen Jahr wurde in 2800 Fällen Unterhaltsvorschuss geleistet. Vizebürgermeisterin und Sozialreferentin Karin Hörzing (SP) ist es wichtig, "bei Problemen schnell und unbürokratisch helfen zu können".

