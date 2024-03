Wie eine "Stadt der Kinder" aussehen kann

Maria wünscht sich einen See samt Freiluftkino, Amelie will nicht, dass Autos und Fabriken so viele Abgase in die Luft blasen, dafür aber genug Platz für Tiere und Matthias schlägt ein Pokémon-Center als Attraktion für die Linzer City vor. Diese und viele andere "Super-Visionen" haben mehr als 50 Kinder zeichnerisch zu Papier gebracht. Sie waren auch die Ehrengäste beim "Future-Talk" der Linzer Volkspartei gestern im Moviemento-Kino. Dort haben Experten unter dem Motto "Kinder an die Macht, Stadt neu gedacht" auf Einladung von Vizebürgermeister Martin Hajart über eine kinderfreundliche Stadtgestaltung diskutiert.

Alle sehen Handlungsbedarf

Handlungsbedarf sehen alle. Es fehlt an Zugang zu Naturräumen, Möglichkeiten für freies Spiel, Bewegungselementen und familienfreundlichen Orten. "Städte sind nicht kindergerecht", sagt Raphaela Kogler von der TU Wien, "es happert an Freiräumen". Die Wünsche der Kinder seien klar: keine Autos und weniger Müll auf den Straßen, viel Wasser, Grün und Spielmöglichkeiten - vom Reitplatz bis zur Kletterwand. Kogler hat sich in ihrer Dissertation mit Kindern als Stadtbewohner beschäftigt und plädiert für Räume, die Multifunktionalität zulassen, nicht nur klassische, durchdesignte und geregelte Spielplätze. So könnte eine Nische im Park, eine Brache oder eine Hecke zum Spiel- und Phantasieplatz werden.

Mehr als 50 Kinder haben sich am Zeichenwettbewerb beteiligt. Bild: privat

Netzwerk an Spielorten

Ähnlich sieht das der Linzer Urbanist, Architekt und Künstler Clemens Bauder. Er schlägt ein Netzwerk von Spielorten vor, das sich über die ganze Stadt spannt und Plätze zu familienfreundlichen Orten macht, die die Fantasie anregen. Eine Bank müsse nicht nur eine Bank sondern könne sehr vieles sein, eine Form, die ganz viel auslösen könne. Es gehe um keine vordefinierten Situationen, sondern freies Entfalten. Bauder, der auch an der Umgestaltung und Verkehrsberuhigung der Domgasse mitwirkt, nennt drei konkrete Beispiele, die sich sofort in Linz umsetzen ließen. So könnte man am Wochenende eine Straße für den Verkehr sperren und zu einer temporären Spielstraße machen, Nischen in Parks könnten "wild" gelassen werden und damit neue Spielideen für Kinder ermöglichen. Auch für das vieldiskutierte Jahrmarktgelände in Urfahr hat er einen Vorschlag: Dort könnte man gemeinsam mit Kindern den "großartigsten" Bewegungsparcours errichten.

Klare Wünsche formuliert dieses Kind in der Zeichnung. Bild: privat

Realistische Ziele formulieren

Als Vorbild für freies Spiel wird oft das Kindermuseum Zoom im Wiener Museumsquartier genannt. Direktorin Andrea Zsutty war ebenfalls in Linz zu Gast und stellt die Frage, was mit den vielen gezeichneten Vorschlägen der Kinder passieren soll. "Man müsste in einer nächsten Runde drei realistische Ziele formulieren, dafür einstehen und die auch umsetzen", sagt sie in Richtung Stadtpolitik. Ansonsten sei Partizipation ein Feigenblatt.

Konkrete Vorschläge wird es laut Hajart im Innenstadtkonzept geben, an dem gerade gearbeitet wird und das im Herbst präsentiert werden soll. Hajart will jedenfalls für die südliche Landstraße und den Hauptplatz einen Kinderschwerpunkt. "Das bringt Eltern in die Innenstadt und fördert den Handel und die Wirtschaft", sagt er.

Thomas Brezina und Martin Hajart. Bild: Lea-Sophie Kraus

"Kinder sind die Gegenwart"

Star des Abends war aber Kinderbuchautor Thomas Brezina, der die Erwachsenen in die Pflicht nimmt. "Kinder haben viele Ideen und Gedanken, die Macht sie umzusetzen aber nur Erwachsene", sagt der Vater der Knickerbockerbande. Von dem bekannten Spruch "Kinder sind die Zukunft", hält er nicht viel. "Kinder sind nicht nur die Zukunft, sondern die Gegenwart, wir müssen ihnen jetzt den Raum geben und sie glücklich machen", sagt Brezina.

