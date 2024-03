Wie eine Schulklasse einst alle Barrieren überwunden hat

Herzliches Schulterklopfen, Schwelgen in Erinnerungen, Anekdoten über Lehrer – das gestrige Maturatreffen des Jahrgangs 1963 in der Fadingerschule war wie viele andere – und doch wieder nicht. Denn die Klassengemeinschaft ist eine besondere. Ohne sie hätte ein junger Mitschüler die Schule gar nicht besuchen können. Sein Name: Gunther Trübswasser, später grüner Landespolitiker und preisgekrönter Menschenrechtsaktivist.