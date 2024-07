Wie die Steyregger Pfarrkirche den Holzwurm loswerden will

Der Holzwurm ist vorzugsweise an kühlen Orten aktiv.

Er ist weiß, nur wenige Millimeter groß und ein echter Gourmet: der Holzwurm, der eigentlich die Larve des "Gemeinen Nagekäfers" ist. Die frisst sich gerne durch getrocknetes und weiches Holz, vorzugsweise an kühleren Orten. Besonders Kirchen kämpfen mit dem Trockenholzschädling, der über Jahre Kirchenbänke, Altäre und Holzfiguren durchlöchert und dabei auch jahrhundertealte Kunstwerke zerstören kann. So auch in der Pfarrkirche Steyregg.