Wie die Ritter von der Burg Clam bald Linz erobern wollen

Beim Ritterfest am Samstag werden Michael Lehmann und seine Mitstreiter vom Verein „The Foundation of Historical Swordsmanship“ nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringen. Ihr Training absolvieren die rund 20 „Ritter“ auf der Burg Clam.

Wie kommt man auf die Idee, mittelalterliche Kämpfe nachzustellen?

Die meisten von uns teilen mit mir die generelle Faszination für das Mittelalter, die durch Bücher, Filme und Spiele, seit der Kindheit, am Leben erhalten wurde. Es geht auch darum, echte Erlebnisse zu sammeln, im Vergleich mit dem virtuellen Leben, das nur in Videospielen stattfindet. Das ist ein sehr großer Unterschied. Ich möchte jeden herzlich einladen, den Screen hinter sich zu lassen und diese echten Erlebnisse einmal zu fühlen. Wenn man den Schwertkampf einmal ausprobiert hat, ist das Gefühl unbeschreiblich, das Miteinander und das starke Vertrauen. Man weiß, man legt die eigene Gesundheit einem anderen in die Hand. So wie man selbst die Verantwortung für den anderen hat. Solche Erfahrungen schweißen zusammen.

Geht es ausschließlich um den Kampf?

Der Schwertkampf ist der Kern des Ganzen. Aber auch die Ritterlichkeit selbst, der Edelmut, das ehrbare Verhalten ist uns wichtig. Wir würden niemandem das Kampfhandwerk beibringen, wenn wir nicht davon überzeugt wären, dass er diese Werte mitbringt. Aus unserem Hobby des Schwertkampfes wurde eine starke Gemeinschaft, was zu einem großen Teil daran liegt das wir diese Werte alle teilen. Das geht auch weit über das gemeinsame Training hinaus. Einmal im Jahr veranstalten wir sogar ein Bankett, wo wir gemeinsam mit unseren Partnern und Kindern den Tag genießen.

Ritter Michael Lehmann ist im anderen Leben Maschinenbauingenieur. Bild: FoHs

Welche Werte sind noch wichtig?

Man kann einige Werte stark von der Religion ableiten. Ich persönlich bin nicht gläubig, vertrete aber sehr viele Werte, die in der Religion eine Rolle spielen, wie gut miteinander zu leben. Ehrbar zu sein und andere zu respektieren sollte genauso zum Verhalten eines jeden gehören.

Für das „Gut miteinander leben“ ist das Mittelalter aber eher nicht bekannt.

Das ist eine moderne Betrachtung, die natürlich auf die großen Auseinandersetzungen dieser Zeit schaut. Ich bin mir absolut sicher, dass die einfachen Bürger, damals wie heute, schon immer alle gut miteinander auskommen wollten. Und Zusammenhalt ist, dank schwieriger Umstände, damals sicher noch weitaus wichtiger gewesen als heutzutage.

Spielt Ritterlichkeit auch im Alltag eine Rolle?

Wir nehmen das alles auch in unser normales Leben mit. Jede Art von Kampfkunst gibt einem Mut, auch bei Entscheidungen im alltäglichen Leben. Und die Werte des „Guten“, höflich zu sein, ehrlich, einfach gut miteinander umzugehen und ein guter Mensch sein. Das geht bis zu kleinen Höflichkeiten, wenn man sieht, dass sich eine ältere Dame mit der Einkaufstasche quält

Wie viel ist Show, wie viel echter Kampf?

Wir haben ein spezielles Kampfsystem, das unser Obmann Christopher Bond aus England mitgebracht hat, das ist ein nicht einstudierter freier Kampf, wo es tatsächlich darum geht zu gewinnen. Wir orientieren uns an einem ritterlichen Turnierkampf. Der Fokus liegt auf einem schönen ehrbaren Kampf, der auf klare Treffer abzielt. Man gewinnt nur mit einem Wirktreffer, also einem Schwertschlag, der den anderen nur nicht verletzt, weil wir ihn kontrolliert ausführen. In einem Kampf auf Leben und Tod wäre der Treffer aber in der Lage, den anderen schwer zu verletzen.

Ungefährlich sind die Kämpfe nicht, man muss vorher den Kopf einschalten. Bild: FoHs

Mit durchgeskripteten Schaukämpfen wie beim Wrestling hat das also nichts zu tun?

Das sind explizit keine Schaukämpfe. Beim Ritterfest haben wir zwar ein Skript für den gesamten Auftritt, aber die einzelnen Kämpfe sind authentische, freie Kämpfe.

Wie hoch ist die Verletzungsgefahr tatsächlich?

Die besteht natürlich. Die wichtigste Sache dabei ist, vorher den Kopf einzuschalten. Man sollte vorher nachdenken, welcher Gefahr man sich aussetzt, was passieren kann und wie man sich davor schützen kann. Man sieht in der Mittelalterszene viele Kämpfe, die unkontrolliert sind und bei denen die Kämpfer schlecht gerüstet sind. Viele hauen irgendwie hin und das ist sehr gefährlich. Glücklicherweise hat sich seit Bestehen unseres Vereins nie jemand über blaue Flecken hinausgehend verletzt.

Wo bekommen Sie die Waffen und Rüstungen her?

Heute hat man es leichter, wobei ich davor warne, einfach in Internetshops eine kampftaugliche Rüstung zu kaufen. Vor allem beim Handschutz ist das sehr kritisch. Man kann die Rüstungen entweder selbst herstellen, wenn man das Handwerk erlernt hat, oder einen professionellen Schmied beauftragen. Mein Helm, Messer und ein paar andere Kleinigkeiten, sind selbst gemacht.

Was kostet eine Rüstung?

Zwischen 3000 Euro im Internet und mindestens das doppelte für eine angepasste Rüstung von einem Schmied. Die hat ungefähr 25 Kilogramm, das ist beim Kettenpanzer und bei der Plattenrüstung ziemlich ähnlich.

Gibt es auch Frauen in Rüstung?

Es gibt auch kämpfende Damen unter uns. Die sind meist sehr geschickt und äußerst erbitterte Gegner, weil sie sich nicht auf ihre reine Kraft verlassen. Früher war das ein reiner Männerjob, zum Glück heute nicht mehr.

Die Ritter trainieren einmal im Monat auf der Burg Clam. Bild: FoHs

Wie sind Sie eigentlich auf die Burg Clam gekommen?

Unser Obmann war für eine Kampfvorführung auf der Burg gebucht und weil der Burgherr ein sehr toller, freundlicher Mann ist und fasziniert war, haben sie ein Bündnis gemacht. Wir können jeden Monat auf der Burg trainieren und der Burgherr hat jetzt quasi seine Ritterschaft.

Wie reagiert das Publikum auf ihre Kämpfe?

Beim Ritterfest sind die Reaktionen auf uns immer sehr schön. Die Augen der Kinder leuchten, wenn sie echte Ritter anfassen und Fotos machen können. Wir sehen das auch, wenn wir für Reisegruppen auf der Burg Clam auftreten. Es ist schön, wenn man Begeisterung wecken und teilen kann. Bei einer mittelalterlichen Hochzeit, mit einer Vorführung von uns, hat der Bräutigam extra den Schwertkampf erlernt, um die von uns entführte Braut freikämpfen zu können.

Wird man für dieses Hobby hin und wieder belächelt?

Die Leute reagieren ganz unterschiedlich, die meisten sind erstmal überrascht, aber dann schon interessiert.

Was wird der Höhepunkt beim Ritterfest am Samstag?

Für uns und hoffentlich viele Zuschauer natürlich unsere große Kampfvorführung. Wir haben viele Stunden lang daran gearbeitet aus dem jahrelangen Training die Show „Schwerter der Ehre“ für euch zu gestalten. Der Moment, wenn wir die begeisterten Gesichter sehen wird dann der Höhepunkt für uns.

Ritterfest am 8. Juli

Am Samstag, 8. Juli, lädt der Familienbund OÖ zum Ritterfest in die Linzer Altstadt. Zwischen 10 und 21 Uhr erwarten Mittelalter-Fans spannende Ritterturniere, lustige Gaukler, mutige Akrobaten und talentierte Musikanten. „Die Besucher erleben einen abwechslungsreichen Tag im schönen Linz mit vielen besonderen Erinnerungen für die ganze Familie“, sagt OÖ-Familienbund-Landesobmann Martin Hajart

Autor Christian Diabl Christian Diabl