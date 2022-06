Die Zeiten sind im Umbruch auf dem Areal der ehemaligen Hiller-Kaserne in Ebelsberg. Dort soll (wie berichtet) ein neuer Stadtteil mit Wohnen, Arbeiten und Co. entstehen. Bei allen Neuerungen soll auch die Geschichte dort sichtbar Platz finden – und zwar nicht nur in Form der zu erhaltenden denkmalgeschützten Gebäude. Bereits jetzt vor Baustart ist in der ehemaligen Floriankapelle ein wehrgeschichtliches Museum zu finden.