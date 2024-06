Wie die Community ein Linzer Spielwarengeschäft rettet

Es ist Freitagabend, und die Spieltische sind gut besetzt. Ernest, Reinhold, Daniel und Martina haben sich für "Dog" entschieden, eine fortgeschrittene Variante von "Mensch ärgere dich nicht", mit Karten statt Würfeln und in Teams zwei gegen zwei. "Ich mag auch Spiele, wo man sich nicht so konzentrieren muss und sich unterhalten kann", erklärt Ernest, der auch anspruchsvollere Spiele spielt und extra aus Steyr ins "Games, Toys and More" gekommen ist.