Schön langsam reicht es mir. Dieses Maibaum-Theater hat mich heute mindestens drei Stunden Arbeitszeit gekostet." Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) macht kein Hehl daraus, dass sich seine Stimmung Richtung Grant bewegt. Auch Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP) war schon einmal besser drauf. Ihre so schön geplante Rückholaktion des Linzer Maibaums droht zum Rohrkrepierer zu werden. Dann ist da auch noch Christian Mühleder: "Ja sakaradi, was ist denn da in Linz los? Wir wollen