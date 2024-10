Wie der Konflikt um eine Sanierung die Rothenhofsiedlung in Urfahr spaltet

Eigentlich lässt es sich in der Rothenhofsiedlung im Urfahraner Stadtteil Harbach gut leben. Umgeben von langen Wohnblöcken stehen in mehreren Reihen viergeschoßige Häuser mit meist acht Wohnungen. Es ist ruhig, grün und trotzdem zentrumsnah. Und doch rumort es in der Siedlung gewaltig.