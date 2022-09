Wie das Zufußgehen attraktiver wird

Das Zufußgehen in der Stadt sei gerade bei kurzen Strecken eine unterschätzte Form der Fortbewegung, finden die Linzer Grünen.

"Es ist höchste Zeit, die Vorteile des Zufußgehens sichtbarer zu machen und Schritt für Schritt ins Bewusstsein der Menschen zu rufen. Dazu müssen fußläufig erreichbare Distanzen im öffentlichen Raum viel besser dargestellt werden", sagt Klubobmann Helge Langer.

In der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause am 22. September – diese markiert auch den Startpunkt für die angekündigte Live-Übertragung – bringen die Grünen deshalb nun einen Antrag ein, der darauf abzielt, ein Konzept angelehnt an das Londoner Verkehrsleitsystem "Legible London" zu erstellen.

Sichtbar wird das im öffentlichen Raum mit einheitlich gestalteten Info-Tafeln, auf denen sogenannte "Walking Circles" eingezeichnet sind. Diese zeigen mit Radiuskreisen an, welche Straßen, Gebäude und Plätze innerhalb von fünf bzw. 15 Minuten fußläufig erreicht werden können. "Diese Schilder dienen also nicht nur der Orientierung, sondern schärfen das Bewusstsein, dass Zufußgehen oftmals die einfachste und schnellste Alternative ist, um nahe gelegene Ziele zu erreichen", sagt Langer.

Er plädiert dafür, die bereits in der Landeshauptstadt vorhandene Infrastruktur in die Umsetzungspläne einzubeziehen. Jene Tafeln, die derzeit in erster Linie als Hinweisschilder für Sehenswürdigkeiten dienen, könnten entsprechend adaptiert werden und das Linzer Image als "fußgehfreundliche" Stadt stärken.