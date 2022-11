Alles begann 1991 in einem Bungalow samt Wohnwagen in der Siemensstraße. Im "Dorf", einer Großeinrichtung für Menschen mit Beeinträchtigung in Altenhof im Hausruck, waren Sanierungsarbeiten fällig. Ein Ausweichquartier musste her. Die Jugendwohngruppe ergriff die Chance und erklärte sich bereit, in die Stadt zu ziehen – für Menschen mit Beeinträchtigung damals keine Selbstverständlichkeit. Von 1991 bis 1993 lebten sie in dem Bungalow.