Wie das Neustadtviertel langsam sein Gesicht verliert

Hier in der Schillerstraße plant die gemeinnützige OÖ Wohnbau Eigentumswohnungen zu errichten, die bestehenden Häuser müssen dafür weichen.

Schachbrettartige Straßenzüge, Gründerzeithäuser mit Fassadendekor, der Hessenplatz im Zentrum und eine bunte Vielfalt an Bewohnern: Dafür steht das Linzer Neustadtviertel. Zwischen Landstraße und Gruberstraße gelegen, hat es sein architektonisches Gesicht ab den 1860er-Jahren bekommen. Worauf man in anderen Städten stolz ist, scheint in Linz aber keine große Bedeutung zu haben. Zumindest lässt der Umgang mit alter Bausubstanz darauf schließen, die zunehmend funktionalen Neubauten weichen muss.