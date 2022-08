Wie das Lesen zum Gewinn werden kann

Bis zum 9. September können sich Kinder und Jugendliche bis zum 15. Lebensjahr an deren Standorten noch einen Pass besorgen. Nicht, um zu reisen, sondern um der Fantasie freien Lauf zu lassen: Denn für jedes Buch, das in den Ferien ausgeliehen wird, gibt es einen Stempel in den Lesepass.

Spiele und Gutscheine als Preise

Wer zwölf Stempel besitzt, kann den Pass in der Bibliothek gegen ein Gewinnlos für die Online-Preisverleihung tauschen. Verlost werden Spielzeuge und Gutscheine für alle Altersgruppen. "Alle Urlaubsrückkehrer und Kinder, die jetzt noch in die Welt der Bücher eintauchen wollen, können jederzeit mitmachen", sagt Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne).