Wie das große Sesselrücken heute im Gemeinderat abläuft

In der heutigen Gemeinderatssitzung werden die Karten in der Stadtpolitik neu gemischt. Gründe dafür sind der Rücktritt von Klaus Luger als Bürgermeister im Zuge der LIVA-Affäre und die dadurch notwendig gewordene Bürgermeisterneuwahl am 12. Jänner. Mehr zum Thema: Dietmar Prammer wird geschäftsführender Vizebürgermeister Unter den sieben Kandidaten für Lugers Nachfolge sind drei Stadträte, die zuerst noch ein Gemeinderatsmandat brauchen, um überhaupt bei der Wahl antreten zu können. Als