Wie aus historischer Arbeitersiedlung ein besonderes Wohnprojekt werden soll

Hier den Turbo einzuschalten, habe keinen Sinn, sagt Erwin Größ. Im Gegenteil, so der Geschäftsführer von Strabag Real Estate. Um die vom früheren Stadtbaudirektor Curt Kühne in den Jahren 1927 bis 1931 errichtete historische Arbeitersiedlung in der Linzer Sintstraße zu einem Wohnprojekt umzugestalten, das den heutigen Anforderungen entspreche, brauche es Geduld – und viel Zeit.