Es ist eines der wichtigsten Immobilienprojekte in der Linzer Innenstadt und soll neuen Schwung in die südliche Landstraße bringen. Doch was genau will PlusCity-Chef Ernst Kirchmayr, der den Hotelkomplex 2013 erworben hat, am Schillerpark umsetzen? Weil bislang wenig Konkretes an die Öffentlichkeit drang, schossen Gerüchte ins Kraut. Neos-Fraktionschef Lorenz Potocnik sprach von einem "130 Meter hohen Wahnsinnsturm" samt Tiefgarage für 1000 Autos unter dem Park. Und erste Gegner