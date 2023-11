Westring-Vorboten am Freinberg

"Was ist denn da los?", fragen sich so manche Spaziergänger, wenn sie die Bauarbeiten in der Waldeggstraße (Höhe Wissensturm) beobachten.

Sie sind gewissermaßen ein Vorbote für das im Bereich des Hauptbahnhofes geplante Westring-Projekt und dienen der vorbereitenden Baufeldfreimachung, wie es seitens der Linz AG heißt.

Diese führt die Arbeiten im Auftrag der Asfinag durch, neben der Verlegung einer Transportwasserleitung stehen auch weitere Leitungsumlegungen (Erdgas, aber auch Liwest und A1) auf dem Programm. Mit besagter Westring-Bauetappe soll planmäßig 2026 begonnen werden.

Mehr zum Thema: Westring wird deutlich teurer

